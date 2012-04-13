КНДР будет жить без песен из космоса про Ким Ир Сена и продовольствия из США

Окончательно отказаться от поставки уже согласованной гуманитарной помощи Северной Корее в пятницу приняли решение Соединённые Штаты, в соответствии со сделанными ранее Пхеньяну предупреждениями по этому поводу.

США приостановили программу по оказанию продовольственной помощи Северной Корее еще в конце марта, после того как Пхеньян объявил о планах запуска новой ракеты. По мнению Вашингтона, решение о запуске ракеты нарушает договоренности между двумя странами, достигнутые в феврале.

В Вашингтоне уверены, что запуск, на самом деле, был скрытым испытанием баллистической ракеты.Согласно договору, подписанному в феврале, Пхеньян согласился в обмен на продовольственную помощь из США частично заморозить свою ядерную программу, а также ввести мораторий на ракетные испытания.

"АН" писали, что утром в пятницу Северная Корея произвела запуск ракеты дальнего радиуса действия "Ынха-3". Ракета не смогла доставить спутник на орбиту: как сообщили министерства обороны США, Южной Кореи и Японии, ракета упала в океан к западу от Корейского полуострова всего через минуту после запуска.

Напомним, что 17 марта власти КНДР заявили, что готовы пригласить международных наблюдателей и журналистов на запуск в космос ракеты со спутником на борту. США назвали эти планы Пхеньяна провокацией и подчеркнули, что новый запуск представляет угрозу для региональной безопасности.

По большому счёту Пхеньян не нашёл поддержки в мировом сообществу своим планам.