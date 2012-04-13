Президентская чета Обама заработала за год меньше, чем омбудсмен Астахов

Налоговые декларации Барака и Мишель Обамы были опубликованы в пятницу пресс-службой Белого дома. Доход президента США и его жены составил 789,6 тыс. долларов в 2011 году, почти на 1 млн долларов меньше, чем в 2010-м.

Доход президентской четы уменьшился из-за падения спроса на книги, написанные Обамой. В 2010 году они стали бестселлерами и принесли президенту существенный доход, напоминает Би-Би-Си. Барак и Мишель Обама перечислили 20% своих доходов ($162 тыс.) в казну государства в виде налогов.

Президент считает, что должен был заплатить больше, говорится в заявлении Белого дома.

По мнению Обамы, администрация должна провести реформу налогового законодательства, чтобы "самые богатые из американцев платили справедливую долю доходов, защищая те семьи, которые зарабатывают менее 250 тыс. долларов в год".

АН" писали, что согласно поданным декларациям, российский детский омбудсмен Павел Астахов получил в 2011 году 29 млн 242 тыс. 963 рублей (без малого миллион долларов); премьер России Владимир Путин - 3 661 765 руб. (чуть более $120 тыс.); президент РФ Дмитрий Медведев - 3 371 353 руб. (около $114 тыс.), спикер Совфеда Валентина Матвиенко - 3 290 тыс. рублей ($111 тыс.). Муж председателя верхней палаты российского парламента заработал в 14 раз меньше жены – 230 тысяч рублей (ещё около $8 тыс. в семейный бюджет).

Самым богатым чиновником за 2011г. стал представитель президента в СКФО Александр Хлопонин - за это время, согласно опубликованной им декларации о доходах, он заработал 484 млн 014 тыс. руб (считай - 16 млн долларов).