Хунта взяла в свои руки дело честных выборов президента Гвинеи-Бисау

И.о. президента Гвинеи-Бисау в ночь на пятницу арестован военными, устроившими госпереворот и увезен в неизвестном направлении. Днём ранее та же участь постигла главу кабмина этой страны на западе Африки.

Обязанности президента перешли к председателю Национальной народной ассамблеи Гвинеи-Бисау Раймундо Перейре в связи со смертью главы республики Малама Бакай Саньи, скончавшегося 9 января в Париже.

"Он был арестован в ночь на пятницу группой военных в своей столичной резиденции, после чего его увезли в неизвестном направлении", - сообщил агентству Франс Пресс один из охранников Перейры, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте премьер-министра страны Карлуша Гомеша Жуниора, факт которого подтвердили представители хунты. Военные заявили, что причиной переворота стало недовольство командованием армии заключенным между властями страны и Анголой секретным соглашением. В соответствии с соглашением, в Гвинею-Бисау должна быть направлена военно-техническая миссия из Анголы с целью "физического устранения" главы генштаба армии Гвинеи-Бисау Антониу Инджаи.

"Командование не стремится к власти. Оно было вынуждено действовать таким образом, чтобы защитить себя от дипломатических маневров властей, которые планировали уничтожить национальные вооруженные силы с помощью иностранцев", - цитирует агентство AF заявление военных.

Государственный переворот в Гвинее-Бисау уже осудили Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Напомним, Гвинея-Бисау перестала быть португальской колонией в 1974 году. С тех пор страна пережила несколько военных переворотов. На сегодняшний день Гвинея-Бисау является одним из крупнейших перевалочных пунктов при транспортировке наркотиков из Южной Америки в Европу и беднейшей страной Африки. Военные активно вмешиваются во власть в стране и, предположительно, вовлечены в наркоторговлю.

В минувшем году в апреле в Гвинее-Бисау также был совершен военный переворот.

На 29 апреля 2012 года был запланирован второй тур досрочных президентских выборов. "АН" писали, что едва закрылись избирательные участки 5 из 9 кандидатов заявили, что результаты выборов они не признают.В первом туре выборов наибольшее число голосов набрали глава правящей партии "За независимость Гвинеи и Кабо-Верде" Гомеш, получивший 49% голосов, а также бывший президент страны Кумба Яла, за которого проголосовали 23% избирателей.

По данным Франс Пресс, Яла грозил бойкотом второго тура выборов, так как он не согласен с результатами первого тура.

Досрочные выборы в Гвинее-Бисау были организованы после того, как предыдущий президент государства Малам Бакай Санья, избранный в 2009 году, скончался в январе этого года в парижской больнице после продолжительной болезни.