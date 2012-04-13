Вооруженные бандиты напали на российский танкер у берегов Того

На рейде западноафриканского порта Ломе пираты напали на танкер-продуктовоз SCF Provider, принадлежащий российской группе "Совкомфлот". Экипаж судна во время нападения не пострадал.

Служба береговой охраны Тоголезской Республики отбила нападение бандитов и очистила судно от вооруженных грабителей. Нападение не нанесло судовым системам значимого ущерба. По данным компании-судовладельца, судно находится в мореходном состоянии, передает ИТАР-ТАСС.

Группа компаний "Совкомфлот" — одна из ведущих в мире судоходных компаний. Она специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Флот компании состоит из 155 судов общим дедвейтом около 11,5 миллиона тонн.

"Совкомфлот" зарегистрирован в Санкт-Петербурге. У компании представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимассоле, Мадриде и Сингапуре.