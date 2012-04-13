Благотворительность мусульман ФРГ нервирует власти Германии

В Германии на субботу запланирована акция ульраконсервативной мусульманской группы "Дом Корана", принадлежащей к течению салафитов. Активисты собираются раздавать копии Корана на городских площадях по всей стране.

Немецкие власти намерены пристально следить за их действиями, передает ИТАР-ТАСС. Представитель министерства внутренних дел Германии Маркус Бейер заявил, что власти относятся к действиям группы "очень серьезно", хотя они легальны и препятствовать распространению религиозной книги нет возможности.

Ульраконсервативная мусульманская группа "Дом Корана", принадлежащая к течению салафитов, намерена бесплатно распространить 25 млн копий Корана в Германии, Австрии и Швейцарии. Таким образом они хотят "принести слово Аллаха в каждый дом".

"АН" писали, что в марте салафит мароканского происхождения сжёг шиитскую мечеть в Брюсселе вместе с имамом.

Отметим, что салафизм считается одним из наиболее жестких течений ислама, радикальной ветвью суннизма. Его последователи ставят своей целью возвращение к "исконному" образу жизни и веры ранних мусульманских общин и очищение ислама от нововведений и заимствований.