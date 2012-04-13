Во Франции в пятницу был задержан в парижском метро вооруженный пистолетом мужчина, назвавший себя последователем "тулузского стрелка" Мухаммеда Мера. Связан ли он с серией убийств, совершенных мотоциклистом в последние две недели, не сообщается.

Мужчина с пистолетом в руках был замечен пассажирами на станции Сен-Дени - именно они вызвали полицию. Движение в метро было приостановлено, и мужчина был схвачен полицейскими при попытке скрыться в одном из тоннелей. По словам полицейских, задержанный заявил, что считает себя последователем Мухаммеда Мера, подозреваемого в убийстве семи человек в Тулузе и Монтобане в марте.

Помимо пистолета, при нем было обнаружено 16 патронов и 2 тыс. евро. Задержанный отказался назвать свое имя. Он был помещен под стражу антитеррористическим подразделением французской полиции.

Отметим, что французские полицейские серьезно обеспокоены тем, что в пригороде Парижа разгуливает серийный убийца: начиная с ноября 2011 года, в столичном департаменте Эссонн произошли четыре убийства, последнее из них - 7 апреля. Была убита 47-летняя женщина. Ранее жертвами неизвестного стали 35-летний лаборант, его 52-летний сосед, а также 81-летний мужчина. Во всех четырех нападениях использовался один и тот же полуавтоматический пистолет калибра 7.65 м, сообщила на пресс-конференции 8 апреля прокурор Мари-Сюзанн Ле Кео.

Напомним, во Франции в марте прошла волна террористических нападений в Тулузе, где от рук 23–летнего Мохамеда Мера погибли 7 человек.