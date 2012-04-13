Мэр города спас женщину из горящего дома

В США мэр города Ньюарк в штате Нью-Джерси Кори Брукер (Cory Booker) во время пожара спас женщину из горящего дома. Накануне вечером, возвращаясь домой, глава города увидел, что соседнее здание охвачено пламенем.

В сопровождении двоих мужчин, скорее всего, телохранителей, Брукер вошел в горящее здание и стал искать женщину, которая, как предполагали, находилась там в это время. Они звали женщину по имени. Соседка главы города откликнулась, прокричала, что находится в спальне. Мэр Ньюарка вошел в спальню и вместе с охранниками помог пострадавшей выбраться.

Иностранные СМИ пишут, что Кори Брукер, пострадавшая женщина и телохранители были госпитализированы. Мэр повредил правую руку, но его вскоре выписали из больницы. Женщина находится в стабильном состоянии. О состоянии полицейских не сообщается.