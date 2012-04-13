Умнейшему человеку планеты - 4 года, и она - блондинка

4-летняя британка принята в организацию "Менса", которая объединяет интеллектуалов всего мира. Хайди Хэнкинс из Уинчестера прошла тест IQ и показала ошеломляющий результат - 159. Средний показатель для взрослого человека равен 100, а для особо одаренных людей - 130.

Всего "шкала гениальности" размечена на 200 делений. Родители юного дарования предложили дочери пройти тест после того, как сотрудница детского сада "пожаловалась", что их малышка настолько одарена, что персоналу приходится придумывать, чем бы занять вундеркинда, со ссылкой на британскую газету "Телеграф" сообщает в пятницу ИТАР-ТАСС.

Хайди, которая знает арифметику, пишет законченными предложениями и рисует геометрические фигуры, уже в два года читала книги, рассчитанные на 7-летних детей.

По словам исполнительного директора британского офиса "Менсы" Джона Стивениджа, "родители Хайди верно определили, что у девочки огромный потенциал". "Мы желаем им удачи и рады, что они решили присоединиться к "Менсе", - отметил он.

Интересно, что по показателю IQ Хайди всего на один балл отстала от выдающегося физика-теоретика современности Стивена Хокинга, известного своими работами в области космологии и квантовой гравитации.

В старейшую организацию "Менса" входят те, кто показал более высокий результат, чем остальные 98 проц населения планеты, которые официально проходили стандартный тест IQ. В настоящий момент ассоциация насчитывает уже более 100 тыс человек со всего мира и имеет представительства во всех государствах.