Полмиллиона человек пострадали от града на юго-западе Китая

В юго-западном Китае в пятницу в действие введен план быстрого реагирования на стихийные бедствия распоряжением центральных властей в провинции Гуйчжоу, на которую обрушился сильнейший град: пострадали полмиллиона человек.

Один человек погиб, 99 получили ранения, со ссылкой на китайские СМИ передает ИТАР-ТАСС. Более ста тысяч нуждаются в эвакуации или другой срочной помощи. Всего от града, передает агентство Синьхуа, пострадали почти 422 тыс человек.

Повреждено свыше 4 тыс жилищ, прямой экономический ущерб провинции составил около $40 млн. Местные власти организуют помощь пострадавшим - им направлены палатки, одеяла, одежда. В зону бедствия вылетела группа из сотрудников министерства гражданской администрации КНР и специалисты по ликвидации последствий стихийных бедствий.