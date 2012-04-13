Летающие автомобили взмыли в небо Голландии и США

В начале апреля Соединённые Штаты и Голландия провели показательные испытания автомобилей будущего. Начиная уже с 2013 года трансформеры - летающие автомобили - будут выпускаться серийно. Желающих их приобрести достаточно.

Американская компания Terrafugia провела первые тесты в воздухе нового образца летающего автомобиля Transition. В отличие от прототипа, впервые взлетевшего в 2009 году, нынешняя модель получила ряд изменений в начинке и облике. Она фактически предвещает серийный продукт, ведь первые покупатели должны увидеть Transition в своих гаражах уже в 2013 году, сообщает портал Membrana.

Американский двухрежимный аппарат Transition оторвался от взлётной полосы в аэропорту Платтсбург в конце марта. Новичок представляет собой версию, максимально приближенную к той машине, что заказчики начнут получать в следующем году. Это автомобиль с автоматически раскладывающимися крыльями или, с другой точки зрения, — спортивный самолёт, способный легально ездить по дорогам.

Первый прототип Transition именовался также "проверка концепции". Его тесты позволили новинке получить официальное одобрение от Национального управления безопасности дорожного движения и Федерального управления авиации США. Теперь на тесты вышло второе поколение машины. Этот вариант и должен встать на конвейер по цене в $279 тысяч.

А вот новый голландский двухместный аппарат способен превращаться из трицикла в автожир с очень коротким разбегом при взлёте и пробегом при посадке. Машина, по уверениям конструкторов, послушна и легка в управлении, как на асфальте, так и в облаках.

На дороге аппарат PAL-V насчитывает в длину 4 метра, а в ширину и высоту – по 1,6 м. Весит пустая машина 680 килограммов и может поднимать нагрузку в 230 кг. В движение гибрид трицикла и автожира приводит бензиновый двигатель, сертифицированный для полётов. Его мощность составляет 220 л.с. (160 кВт). В дальнейшем компания-разработчик (она называется практически так же — PAL-V Europe) намерена добавить версии, питающиеся биодизелем и биоэтанолом.

Перевод PAL-V из дорожной конфигурации в воздушную занимает менее 10 минут. Для смены режима работы у аппарата сзади раскладывается хвост и раскрывается толкающий воздушный винт, а над кабиной распрямляются лопасти несущего винта. Для взлёта этому трансформеру нужно всего 165 метров свободного пространства (причём это может быть травяное покрытие), а для посадки – 30 м.













