Она хотела любви и он вызвал на помощь полицию
13 апреля 2012, 13:10 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]
Мужчину 43 лет, который уже не мог заниматься любовью со своей 47- летней партнершей, силы немецкого правопорядка извлекли с балкона, на котором тот скрывался от агрессорши.
Страсная дама встретила свою "жертву" в пивном пабе Мюнхена и привела к себе домой.
После имевшей место близости новоиспеченный любовник хотел покинуть радушное жилище, но приветливая хозяйка отказалась его выпустить, прежде чем он еще несколько раз повторит то же самое.
Вынужденный смириться с пожеланиями партнерши, мужчина попытался сбежть. Но без успеха.
В конечном итоге ему удалось укрыться на балконе для того, чтобы вызвать полицию, которая и прибыла на место.
После заезда в участок мужчина был освобожден.
Партнерше придется ответить на обвинения в «сексуальной агрессии» и насильственном удержании.