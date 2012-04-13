Она хотела любви и он вызвал на помощь полицию

Мужчину 43 лет, который уже не мог заниматься любовью со своей 47- летней партнершей, силы немецкого правопорядка извлекли с балкона, на котором тот скрывался от агрессорши.

Страсная дама встретила свою "жертву" в пивном пабе Мюнхена и привела к себе домой.

После имевшей место близости новоиспеченный любовник хотел покинуть радушное жилище, но приветливая хозяйка отказалась его выпустить, прежде чем он еще несколько раз повторит то же самое.

Вынужденный смириться с пожеланиями партнерши, мужчина попытался сбежть. Но без успеха.

В конечном итоге ему удалось укрыться на балконе для того, чтобы вызвать полицию, которая и прибыла на место.

После заезда в участок мужчина был освобожден.

Партнерше придется ответить на обвинения в «сексуальной агрессии» и насильственном удержании.