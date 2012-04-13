Французский человек-паук покоряет башню в Дохе

Французский человек-паук Ален Робер в четверг под взглядами толпы зрителей не перестававших аплодировать, поднялся на башню в столице Катара городе Доха. При этом кроме рук он не использовал никаких дополнительных приспособлений.

Маршрут в 300 метров стены отеля Торш (факел), построенный во время Азиатских игр в 2006 году и напоминающий по форме Олимпийский факел, занял 75 минут.

Перед началом восхождения Ален Робер сделал заявление для прессы о том, что этим восхождением хочет дать пример молодым "поднимать проблемы и не останавливаться на середине пути".

Ален Робер прославился восхождениями по городским зданиям с голыми руками и без страховки.

В конце марта 2011 года Ален Робер покорил самую высокую башню в мире в Дубаи - небоскреб Бурдж-Халифа. 49-летний «человек-паук», поднялся на башню 828 метров за шесть часов.

В случае с Бурдж-Халифа, он все-таки был оснащен веревкой безопасности по просьбе организаторов.