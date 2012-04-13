Премьера телепроекта Джулиана Ассанжа состоится 17 апреля
13 апреля 2012, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
13 апреля 2012, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
Новый украинский премьер додумался, как Украине сосуществовать с Россией
МВФ планирует предоставить Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
//Спорт
Волочкова продемонстрировала танец, который репетировала для свадьбы Собчак
//Новости партнеров
"Как с цепи сорвались", 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка молодому мужу
//В мире
Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"
Пьяный в стельку Билан выступал в Самаре за 2,74 миллионов рублей. Вторая попытка будет бесплатной
//Политика
Медведев планирует посетить празднование 75-летия освобождения Белграда
//Общество
И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник
//Здоровье
Названа причина возникновения зависимости от капель для носа
//В мире
СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Испании увеличилось до шести
Собчак и Богомолов готовились к венчанию, раскаялись в "безнравственных и кощунственных поступках"
//В мире
Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"
"Настя, держись!" Филипп Киркоров обратился к Анастасии Заворотнюк
//Общество
//Общество
На дереве в Крыму нашли немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны
//В мире
Сахар Ходаяри приняла мучительную смерть за права женщин Ирана
//Общество
В Москве до 15 часов полностью перекрыто Садовое кольцо из-за парада городской техники
//Общество
Реконструкция трех улиц Ялты будет стоить 300 миллионов рублей
//Общество
Еще 2 человека скончались после ДТП на трассе Ярославль - Иваново
//Спорт
Евгения Медведева завоевала серебро на первом в новом сезоне турнире в Канаде
//Интервью
//Общество
В Ярославской области автобус "ПАЗ попал в ДТП, много погибших и пострадавших
//В мире
В Южной Корее в следующем году появятся дроны "скорой помощи"
Собчак на свадьбе в корсете и с красной подвязкой на ноге спела для Богомолова песню "Войди в меня"
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Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак