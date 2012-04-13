Хиллари Клинтон ждет конструктивного диалога с Ираном на переговорах "шестерки". Переговоры пройдут в Стамбуле 14 апреля. В них примут участие пять стран Совета безопасности ООН и Германия.

"Мы получаем сигналы, что Иран готов к содержательным переговорам", - заявила государственный секретарь США. По ее словам, действия Ирана "должны доказать нам, что он не стремится получить ядерное оружие". "Мы хотим достичь конкретных результатов. Конечно, на переговорах мы ожидаем, что Тегеран попросит дать ему гарантии", - отметила госсекретарь Соединенных Штатов, передает РБК. "И мы готовы подумать над этой возможностью. Все понимают, как в "шестерке", так и за ее пределами, что дипломатическое окно возможностей открыто, однако оно не будет открыто вечно. Фактор времени нужно учитывать", - добавила Хиллари Клинтон.