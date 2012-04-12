Найдена в Сербии картина Сезанна, похищенная 4 года назад из музея Цюриха

Сербская полиция нашла в Белграде картину Поля Сезанна "Мальчик в красном жилете", похищенную четыре года назад. Полотно, стоимость которого оценивают, как минимум, в $109 млн, пытались вывезти из страны в микроавтобусе, спрятав его между обивкой и крышей.

Четверо подозреваемых в краже арестованы. В 2008 году холст был украден из музея в Цюрихе вместе с еще тремя шедеврами Дега, Моне и Ван Гога.

Напомним, полотна Моне и Ван Гога удалось найти по горячим следам, судьба произведения Дега по-прежнему неизвестна. В настоящее время полиция допрашивает задержанных, чтобы выяснить подробности совершенного ими преступления.