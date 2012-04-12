Парламент Египта запретил Сулейману и Ко баллотироваться в президенты

В Арабской Республике Египет парламент страны в четверг принял закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам, занимавшим посты при президенте Хосни Мубараке, баллотироваться на пост президента страны.

"АН" писали, что к 8 апреля ЦИК АРЕ зарегистрировал 23 кандидата в кандидаты в президенты Египта. Однако к предвыборной борьбе будут допущены не все.

Согласно принятому сегодня закону, бывший вице-президент страны Омар Сулейман и Ко не сможет участвовать в президентских выборах; о своих президентских амбициях заявлял также и бывший премьер-министр и министр гражданской авиации Ахмед Шафик. Он также подал документы в ЦИК Египта, но теперь автоматически выбывает из игры.

Кроме высокопоставленных "мубараковских" чиновников, может быть не допущен ещё и один из авторитетнейших лидеров "Братьев-мусульман", Хейрат аш-Шатер, замверховного наставника ассоциации: в 2008 году он был приговорен военным трибуналом на семь лет тюрьмы по обвинению в создании военизированных групп среди молодых исламистов. Несмотря на политическую амнистию, по закону он шесть лет не может занимать государственные посты и участвовать в выборах.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 23 и 24 мая. Согласно новым правилам, президент теперь будет избираться не более чем на два срока по четыре года.

Напомним, что 21 января запрещенное при президенте Египта Хосни Мубараке движение "Братья-мусульмане" стало лидером на выборах в парламент Египта по партийным спискам: партия получила 38% голосов, что обеспечило ей 127 из 332 мест в парламенте.