Парламент принял в первом чтении законопроект о высшей мере за богохульство

В Кувейте Меджлис аль-Умма в четверг в первом чтении принял законопроект, предусматривающий введение смертной казни для богохульников. Предложенный документ на голосовании поддержали 46 депутатов парламента, 4 выступили против.

Если законодатели одобрят законопроект о применении высшей меры наказания и во втором чтении, а затем он будет утвержден главой государства, инициатива обретет законную силу. В этом случае человек, позволяющий себе нелицеприятные высказывания о боге или пророке Мухаммеде может быть казнен.

Действующее законодательство Кувейта и сейчас квалифицирует богохульство как преступление, которое с 1961 года карается тюремным заключением. При этом срок лишения свободы определяется исходя из степени дерзости высказываний, а также от того, насколько сильно были оскорблены религиозные чувства общественности, передает ИТАР-ТАСС.

В прошлом месяце в Кувейте арестовали мужчину, запись которого в его собственном микроблоге в сети Twitter якобы оскорбила чувства мусульман. Задержанный по-прежнему не признает своей вины и настаивает на том, что его аккаунт был взломан, а нелицеприятные высказывания разместил в Интернете кто-то другой. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, который и спровоцировал группу глубоко религиозных депутатов выступить с предложением ужесточить наказание за богохульство.