Вертолёт сел на крышу жилого дома, полиция думает, как его оттуда снять

В индийском городе Бангалор вертолет во время учебного полета совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя, приземлившись на крышу жилого многоквартирного дома. Никаких сообщений о пострадавших не поступило.

По словам одного из очевидцев, из вертолета, приземлившегося с большим грохотом, валил дым, передает Би-Би-Си. Как говорят в полиции, сейчас аварийные службы города думают над тем, как снять вертолет с крыши.