Генсек ООН Пан Ги Мун умывает руки: в Сирии всё спокойно

Обстановка в Сирии в четверг после прекращения огня кажется более спокойной, чем раньше, заявил Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что ответственность за сохранение наведённого ООН относительного порядка несет сирийское правительство.

Генсек ООН заявил также, что в ближайшее время после переговоров с Совбезом ООН в Сирию будет отправлена миссия наблюдателей, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что сегодня Пан Ги Мун заявил, что ООН выступает за политическое урегулирование конфликта в Сирии.

Россия ещё неделю назад согласилась на предложение ООН перевести часть своих наблюдателей с Голланскийх высот в Сирию немедленно.

Накануне спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Салехи в Тегеране заявил, что с шести утра 12 апреля ситуация в САР кардинально улучшится.

Напомним, в среду госсекретарь США Хиллари Клинтон фактически признала, что президент САР Башар Асад все еще находится у власти благодаря тому, что России удается сдерживать в рамках уважения суверенитета республики всех внутренних и внешних "друзей Сирии".

А накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Валидом Муалленом заявил о том, что ответственность за насилие в Сирии несут не только все разномыслящие силы внутри САР, но и влиятельные зарубежные страны. Кроме того, министр сообщил, что намерен обсудить на саммите возможность оказания влияния на представителей оппозиции в Сирии для выполнения ими плана спецпредставителя ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

Двусторонняя встреча Клинтон и Лаврова, в которой, в том числе будет обсуждаться сирийский вопрос, назначена на 12 апреля в рамках саммита G-8 в Вашингтоне.