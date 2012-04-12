Карзай заявил, что подумывает о выводе войск НАТО из Афгана раньше срока

В Афганистане на 2014 года запланированы два ключевых события: выборы главы государства и передача военными НАТО контроля за ситуацией в стране афганской армии. Кабул решил "развести" по времени эти мероприятия.

По словам Карзая, чтобы не произошло "явной перегрузки", он думает о переносе одного из событий, передает Би-Би-Си. Президент не исключил, что он примет решение в пользу переноса на более ранний срок передачи контроля за обеспечением безопасности в стране. Но и вопрос о о проведении досрочных президентских выборов он тоже рассматривает.