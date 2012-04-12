Пан Ги Мун призвал Башара Асада выполнить обещание о прекращении огня

Пан Ги Мун считает, что президент Сирии Башар Асад должен выполнить данные им обещания о прекращении столкновений с оппозиционными силами в четверг. Помимо этого генеральный секретарь ООН выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта.

Такое заявление Пан Ги Мун сделал в ходе пресс-конференции в Женеве. Он призвал Асада вести себя максимально сдержанно, передает Интерфакс. Также генсек ООН выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта.