Пан Ги Мун призвал Башара Асада выполнить обещание о прекращении огня
12 апреля 2012, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Пан Ги Мун считает, что президент Сирии Башар Асад должен выполнить данные им обещания о прекращении столкновений с оппозиционными силами в четверг. Помимо этого генеральный секретарь ООН выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта.
Такое заявление Пан Ги Мун сделал в ходе пресс-конференции в Женеве. Он призвал Асада вести себя максимально сдержанно, передает Интерфакс. Также генсек ООН выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта.