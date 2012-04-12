Президент УЕФА Мишель Платини осудил «бандитов и мошенников", которые взрывают цены на гостиницы накануне чемпионата Европы по футболу Евро-2012, который должен состояться на Украине в июне-июле 2012. Он призывает украинские власти вмешаться в ситуацию для соблюдения гостиницами прописанных контрактов.



"Это глупо сделать так много инвестиций, а затем сказать людям, что они не могут приехать, потому что есть бандиты и преступники, которые хотят заработать много денег в связи с Евро», - сообщил Платини, которого цитирует «Фигаро» со ссылкой на журналистов львовской прессы, отвечая на вопрос о растущих ценах на отели. "Это украинские власти должны обеспечить выполнение подписанных контрактов, а не УЕФА. У меня нет на это никой власти,"- заявил он после посещения львовского стадиона, который должен принимать матчи Евро-2012.



Украинский вице-премьер Борис Колесников, ответственный за проведение Евро, организованного совместно с Польшей, пообещал "принять необходимые меры в течение 30 дней".

"Мы не можем поднять 40 евро до 100 евро, 500 евро, просто так в один день (...) Я надеюсь, что все контракты отелями будут соблюдены, поскольку в противном случае люди не приедут», - высказал свое мнение Платини. "Много контрактов было подписано с множеством отелей, но они не хотят их исполнять. Я надеюсь, что украинское правосудие или же полиция поработают для обеспечения условий контрактов", - настоятельно подчеркнул он.



Стоимость проживания на Украине взорвалась. Одна из самых бедных стран в Европе становится одной из самых дорогих в мире в период проведения Евро-2012 ( с 8 июня по 1 июля). По данным УЕФА около 1,4 млн. зарубежных зрителей ожидается на Украине в этот период.



