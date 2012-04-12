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Для лидера левого движения во Франции создан сексуальный клип

12 апреля 2012, 12:56 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Для лидера левого движения во Франции создан сексуальный клип

    «Возьми меня, Жан-Люк!" Это название песни на этой неделе размещенной в Youtube.    "О, Жан-Люк, я тебе даю свои крылья,  чтобы отнести тебя на пост президента. Ты мой капитан, и не только на  гидровелосипеде. Твою  программу я не читала, но мне нравится твой бурный поток".


   Анонимная певица походя анализирует наиболе яркие моменты предвыборной кампании кандидата от Левого движения. Так, выражение «капитан гидровелосипеда» вырван из фразы Жан-Люка о Франсуа Олланде, которого тот назвал этим определением, сравнивая с другим  кандидатом на президенсткий пост, Николя Саркози - «капитаном бурь».
 Полуобнаженная на кровати, в мини-плате на улице, или абсолютно голая в ванной юная Виктуар Пассаж (Победа Мимоходом-авт.) поет о своей любви к кандидату от Левого фронта.
   Несмотря на шуточный псевдоним, исполнительница, похоже, своершенно реальна.  Согласно сообщению радиостанции Европа1  под ним скрывается модель  Ребекка Карлборн, которая, по мнению медиа, таким образом теперь пытается внедриться в музыку.
    Пресс-релиз исполнительницы сообщает, что на творчество ее вдохновило "повторное взятие Бастилии» - митинг Жан-Люка Меленшона, собравший 120 тысяч участников и таким образом побивший рекорд нынешней предвыборной кампании.

"Он меня смешит, он очаровательный, он  меня вдохновляет», - добавляет модель-певица, утверждая, что с ним никогда не встречались, но добавляя, что хотела бы встретиться.



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