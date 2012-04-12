В Сирии сегодня утром наступило перемирие

В Сирии истек крайний срок по выполнению соглашения о прекращении огня, предложенный Кофи Аннаном. Сегодня утром в 5 часов, в соответствии с согласованным мирным планом, в Сирии наступило перемирие.

Хочется верить, что правительство в Дамаске решило выполнить условия мирного плана. Пока сообщений и боевых действиях в регионе не поступало. Однако доверие режиму Асада очень низкое.

Сложно оценить, как ситуация будет развиваться дальше. Власти в Дамаске пока не давали никакого заявления по прекращению огня. Активисты по защите прав человека сообщили, что ночью в столице еще раздавались выстрелы. По данным оппозиции в среду во всей стране было убито 97 человек.

Ранее правительство в Дамаске объявило в письме Кофи Аннану, что намерено прекратить все военные действия на время. Тем не менее, в письме также говорилось о том, что Дамаск оставляем за собой право "адекватно реагировать на возможные атаки террористических групп".