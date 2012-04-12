Классный рекламный ход: на автобусной остановке хранят $3 млн

Компания, которая занимается производством пуленепробиваемого стекла, придумала хороший рекламный ход, предложив всем желающим оригинальный способ проверить на прочность их продукцию.



На автобусной остановке в одном из городов Канады оставлено 3 млн долларов. Стеклянная конструкция с огромной суммой наличных внутри стоит с заманчивой надписью: "Разбей и деньги твои!" Пока это никому не удалось.

Тем временем российские блогеры ведут бурные дискуссии по поводу того, сколько секунд простояло бы такое чудо в России, сообщает РБК. Наши умельцы точно придумают, как справиться с любым противоударным стеклом, увидев внутри подобную сумму. Наверняка сначала стащили бы всю остановку, а уж потом бы стали решать, что делать дальше.



