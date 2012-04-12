Суд американского штата Алабама приговорил молодого человека, который носил «приспущенные на аморальную длину джинсы» к трем суткам тюремного заключения. Такой приговор вынес местный судья.

Он посчитал распространенную среди молодежи моду на рэперскую одежду за оскорбление суда. 20-летнего Ламаркуса Рэмзи вызвали в суд по обвинению в проведении незаконных торговых операций в незначительных масштабах. Однако слушаний по этому делу, которое грозит ему крупным штрафом, не состоялось. Судья, увидев широкие штаны молодого человека, приспущенные до критического уровня, был настолько возмущен, что назначил ему за внешний вид наказание в виде трех суток тюрьмы. Он также потребовал, чтобы на следующее судебное заседание обвиняемый явился прилично одетым. «Вы обязаны купить штаны вашего размера или, хотя бы, какой-нибудь ремень», - велел ему судья.



Одежда в стиле «рэп», характеризующаяся свободным кроем, уже более 10 лет раздажает значительную часть американского общества. Запрет на нее действует для учеников многих учебных заведений в США, пишет «Взгляд». Она часто становится предметом оживленных дискуссий в местных СМИ.



