В Финляндии предлагают вживлять микрочипы иностранцам

Помощник депутата парламента от националистической партии "Истинные финны" Хелена Эронен предложила ввести в стране специальные нарукавные знаки для иностранцев, в том числе для россиян.



В опубликованной в среду статье в своем блоге на националистическом портале "Ууси Суоми" помощник депутата объясняет предложение тем, что это поможет работе полиции и освободит ресурсы, так как полицейским не придется по каждому случаю требовать у иностранцев удостоверения личности. При этом для каждой национальности повязки предлагается сделать разного цвета с опознавательными знаками. Нарукавные повязки должны носить и финские шведы, а также сексуальные меньшинства. Для последних опознавательным знаком должны быть цвета радуги, считает она. Она предлагает также вживлять всем прибывающим в страну иностранцам микрочипы.



В среду статья Эронен была удалена со страницы портала, сообщает «Интерфакс».

В период Второй мировой войны германские нацисты под страхом смерти заставляли носить представителей различных категорий населения опознавательные знаки, в том числе нарукавные, не принадлежавших арийской расе.



