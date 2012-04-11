Вместо АЭС "Белене" правительство Болгарии решило построить новый 7-й блок на действующей АЭС "Козлодуй". Об этом в среду сообщило болгарское агентство Novinite со ссылкой на министра финансов Болгарии Симеона Дянкова.

По информации агентства, на этот проект государство не собирается давать ни бюджетные деньги, ни государственные гарантии.

Напомним, ранее правительство Болгарии отказалось от российско-болгарского проекта АЭС "Белене", но решение о строительстве нового блока на "Козлодуе" связано именно с отказом от "Белене". Болгарские чиновники в свое время заявили, что готовы купить уже собранный в России реактор для "Белене", чтобы установить его на новый блок в АЭС "Козлодуй".