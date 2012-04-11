В Узбекистане принудительно стерилизуют женщин

На веб-сайте Британской телерадиовещательной корпорации BBC размещен анонс радиопередачи, выходы которой планируются на 12-е и 16-е апреля 2012 года. Ее подготовила известная журналистка Наталья Антелава.

Она будет посвящена принудительной стерилизации женщин, которую проводят власти Узбекистана с целью сокращения рождаемости и контроля за численностью населения.

Корреспонденту радио «Би-би-си» удалось найти доказательства того, что рожавшие женщины-узбечки часто подвергались стерилизации без их ведома. В некоторых случаях о своей стерилизации женщины узнавали постфактум. При этом иногда стерилизация становилась причиной распада семей: мужья бросали своих жен, узнав, что больше не смогут иметь детей.

Большинство женщин были стерилизованы методом перевязки маточных труб, а некоторым удалили матку.

«Фергана» неоднократно получала от своих корреспондентов подтверждения того, что тайный приказ №40, регулирующий порядок осуществления добровольной хирургической стерилизации (ДХС) женщин репродуктивного возраста претворяется в жизнь. Более того, операции проводятся без соблюдения врачебных норм и с большим риском для жизни и здоровья женщин, сообщает fergananews.com.

Напомним, 1 марта 2012 года автор радиопередачи «Би-би-си» о стерилизации, журналистка Наталья Антелава была депортирована из Узбекистана без объяснения причин.

Следует также отметить, что власти Республики Узбекистан категорически отрицают, что программа стерилизации уже рожавших женщин когда-либо существовала.





