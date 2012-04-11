Умер Герой Советского Союза, первый президент Алжира

В Алжире в возрасте 96 лет скончался первый президент Алжира Ахмед Бен Белла. Он умер в своем доме в Алжире после болезни. Еще в феврале он был госпитализирован, уже тогда СМИ поспешили сообщить о его кончине.



Ахмед Бен Белла родился в небольшой деревне на западе Алжира в 1918г. В годы Второй мировой войны служил во французской армии и получил медаль за храбрость. После войны стал активным участником в борьбе за независимость Алжира, за что был приговорен к тюремному заключению.

После признания Францией независимости Алжира в 1962 г. году Бен Белла был освобожден и быстро завоевал популярность на внутриполитической арене страны. Спустя год, в 1963 г., он стал первым президентом независимого Алжира. Указом президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1964 г. Ахмеду Бен Белле было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1965 г. Ахмед Бен Белле был свергнут в ходе военного переворота, организованного его бывшими единомышленниками. До 1980 г. он находился под домашним арестом, потом ему разрешили выехать в Швейцарию, пишет РБК. Затем 10 лет он прожил в Лозанне как политический беженец, после чего в 1990 г. получил разрешение вернуться в Алжир.



