В Греции распущен парламент и объявлены новые выборы

Президент Греции Каролос Папульяс распорядился распустить греческий парламент и провести досрочные выборы в стране 6 мая 2012 года.

Такое решение греческий президент принял после встречи с премьер-министром страны Лукасом Пападемосом, который обратился с этой просьбой к главе государства.

Известно, что в настоящее время в Греции усилился промышленный спад. По прогнозам Европейской комиссии, ВВП Греции в 2012 году сократится на 4,7%. Уже пятый год в стране продолжается рецессия, на это указывает снижение производственной активности: в феврале объемы производства снизились на 8,3%, а в январе на 5%.