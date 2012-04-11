Минюст США подал в суд на Apple за спекуляцию электронными книгами

В США министерство юстиции страны обратилось в суд Нью-Йорка с иском против компании Apple и пятёрки американских издательств, обвинив их в сговоре с целью завышения цен на электронные книги.

Благодаря координации своих действий, утверждают американские власти, ответчики по иску выручили десятки миллионов долларов, поскольку покупатели были вынуждены платить больше, чем следует, Би-Би-Си.

Три издательства из пяти признали вину и согласились решить спор с министерством юстиции во внесудебном порядке. Это издательства News Corp's HarperCollins Publishers Inc, CBS Corp's Simon & Schuster Inc и Lagardere SCA's Hachette Book Group.Условия соглашения между ними и министерством не раскрываются.