Минюст США подал в суд на Apple за спекуляцию электронными книгами
11 апреля 2012, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
В США министерство юстиции страны обратилось в суд Нью-Йорка с иском против компании Apple и пятёрки американских издательств, обвинив их в сговоре с целью завышения цен на электронные книги.
Благодаря координации своих действий, утверждают американские власти, ответчики по иску выручили десятки миллионов долларов, поскольку покупатели были вынуждены платить больше, чем следует, Би-Би-Си.
Три издательства из пяти признали вину и согласились решить спор с министерством юстиции во внесудебном порядке. Это издательства News Corp's HarperCollins Publishers Inc, CBS Corp's Simon & Schuster Inc и Lagardere SCA's Hachette Book Group.Условия соглашения между ними и министерством не раскрываются.