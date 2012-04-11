Иран ввел запрет на импорт продукции 100 европейских компаний

В ответ на введенные Евросоюзом санкции против нефтяного сектора Исламской республики власти Ирана ввели запрет на импорт продукции 100 европейских компаний, сообщает в среду местный телеканал "Аль-Алям".

Иран уже прекратил поставки нефти во Францию, Великобританию, Грецию, Испанию и Германию. Как отмечает телеканал "Аль-Алям", вероятно, в скором времени такие же меры будут приняты и в отношении Италии. Список европейских компаний телеканал не обнародовал.

Напомним, эмбарго на импорт иранской нефти начнет действовать с 1 июля 2012 года.