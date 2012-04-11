Компании, предоставляющей услуги голых уборщиц в Лаббок, грозят штрафы

В Соедидинённых Штатах полиция техассого города Лаббок пригрозила штрафами до двух тысяч долларов владелице и сотрудницам клиниговой компании, предоставляющей услуги по уборке квартир голышом или в нижнем белье.

Полиция штата считает, что деятельность агентства носит сексуальную направленность, и поэтому компания должна получить соответствующее разрешение на оказание интимных услуг.

Хозяйка фирмы, которая посылает голых или полуголых уборщиц наводить порядок в домах заказчиков, заявила, что ее бизнес никак не связан с сексуальными услугами. По ее словам, горничные не вступают ни в какие контакты с клиентами, что строго оговорено в их контрактах и документах агентства, со ссылкой на местный телеканал KCBD-TV, передает портал Russian Amerika.

По желанию заказчика, девушка может производить уборку помещения как полностью раздетой, так и топлес или в нижнем белье. В том случае, если заказчик услуг дотронется до нее или потребует вступить с ним в сексуальный контакт, на помощь горничной придет охранник.

В полиции в свою очередь отметили, что пока не будут применять санкции к голым уборщицам, так как от их клиентов не поступало никаких жалоб. Однако в том случае, если такое случиться, будет проведено расследование. Если окажется, что горничные оказывали клиентам секс-услуги, за каждый такой случай владелице агентства придется заплатить штраф в размере двух тысяч долларов.

Правоохранительные органы заверили, что клиенты агентства голых уборщиц не нарушают закон, пользуясь их услугами.

Пальма первенства в этом специфическом бизнесе, очевидно принадлежит бизнес-вумен из Омахо в штате Навахо. Летом 2010 ее услуги, по прайсу, оценивались начиная с 125 долларов; уборка с "удовлетворением" стоила 175 долларов. Однако, как и в Техасе, ее бизнес не оценили. Прокурор Омахи Марти Конбой счел, что ее деятельность, как и любые другие перфомансы голышом, нарушает законы штата.

Подобные компании работают не только в США, но и других странах. Например, в Чехии студентка Карлова университета в Праге открыла агентство по уборке квартир голышом, а в австралийском Сиднее 2 года назад выходец из Польши привез с родины и осуществил идею мужского салона с парикмахершами топлесс. Услуги его Hot Cuts варьировались от 20 до 70 австралийских долларов.

Впрочем, такого плана "комбинаты бытового обслуживания" закрываются так же часто, как и открываются: местные жители и власти находят способы их выдавливания.