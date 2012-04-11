В Сирии начался штурм двух городов

Как минимум двадцать единиц бронетехники сегодня вечером вошли на центральные улицы сирийского города Хама, расположенного в центре страны. Одновременно с этим начался артиллерийский обстрел города Растан.



Он расположен на пути из Хамы в Хомс - третий по числу жителей город страны.

Незадолго до возобновления боевых действий сирийское государственное телевидение объявило, что правительственные войска прекратят активные операции утром 12 апреля, но останутся в полной боевой готовности для отражения возможных нападений. Ранее на этот день с 10 апреля был перенесен крайний срок начала полного перемирия в стране, предложенного международным сообществом, сообщает Лента.ру.

Ранее Сирия заявила, что уже с 10 апреля начинает выполнять условия плана, который от лица ООН предложил спецпредставитель Кофи Аннан. Однако боевые действия в этот день не прекратились, что дало повод странам Запада и оппозиции обвинить Дамаск в срыве мирных договоренностей.

Так называемый "план Аннана", разработанный Лигой арабских государств и Россией, предполагает прекращение насилия с обеих сторон, невмешательство в дела Сирии извне, доступ гуманитарных организаций в страну и создание механизма мониторинга.



