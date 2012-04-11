В Минске спустя год пришли почтить память жертв теракта в метро

Сотни минчан пришли почтить память жертв теракта, который произошел ровно год назад в минском метро на станции "Октябрьская". К входу на станцию люди приносили цветы и зажигали свечи.



В результате теракта 11 апреля 2011 года погибли 15 человек, более 200 получили ранения. Мэр Минска Николай Ладутько по случаю годовщины трагедии открыл мемориал "Река жизни". На бронзовой плите изображены волны, и над каждой из них написано имя и фамилия погибшего. Внизу выбито число и время взрыва.

На церемонию открытия мемориала были приглашены родственники погибших. Присутствовали и пострадавшие в результате теракта, сообщает РИА Новости.

В храме Всех Святых Невинно Убиенных пройдет заупокойное богослужение и в крипте храма откроют доску памяти с именами погибших.



