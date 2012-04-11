Минобороны США доставил в Грузию 28 бронемашин MRAP

В грузинский порт Поти Пентагон доставил 28 американских пехотных бронированных машин MRAP. Транспортировка бронетехники в Крцанисский военный учебный центр будет осуществлена к 12 апреля по железной дороге.

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) - это колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой. Глава минобороны США Роберт Гейтс заявляет, что MRAP в десять раз безопаснее БМП марки "Хаммер" и лучше защищает пехотинцев.

Минобороны Грузии сообщает на ведомственном сайте, что эти машины предназначены "для защиты пассажиров от бронебойных бомб на дорогах" и доставлены для подготовки тех грузинских военнослужащих, которых американские военные готовят к операции в составе Международных Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ).

В этом году Грузия намерена увеличить на 750 военнослужащих свой контингент в Афганистане. Сейчас в составе ИСАФ 750 военных из Грузии служат под командованием США, 175 – Франции.