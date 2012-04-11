Власти Сирии заявили о прекращении всех военных действий к назначенному сроку

Власти Сирии заявили в среду, что к назначенному сроку - с 6:00 12 апреля, будут прекращены все военные действя в стране. Такое заявление сирийское правительство передало спецпосланнику ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннану.

Об этом сегодня сообщил его представитель Ахмад Фаузи, передает Интерфакс.

Однако власти Сирии заявили, что они оставляют за собой право реагировать на любые нападения со стороны оппозиции. В свою очередь, оппозиция в Сирии заявила, что прекратит огонь, если правительственные войска до четверга покинут сирийские города.

Сегодня же эту информацию подтвердил и заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, который написал в своем микроблоге в "Твиттере", что "правительство Сирии заявило о прекращении огня с 6.00 12 апреля. Теперь дело за вооруженной оппозицией - таковы условия плана Аннана".