Михаил Саакашвили накануне принял участие в испытаниях первого беспилотного летательного аппарата национальной разработки. Первым полетом грузинского беспилотника президент остался доволен.

В настоящее время на вооружении Грузии стоят 40 беспилотных летательных аппаратов Hermes 450, купленных у израильской компании Elbit в 2007 году.



"У грузин есть талант к военной инженерии. Самые лучшие американские самолеты придумал Картвелишвили. Ракеты же, которыми русские били по нам - изобретение Надирашвили", - сказал довольный проведенными исптаниями Саакашвили, передает портал Грузия онлайн.

Испытанный во вторник аппарат, по собщению минобороны Грузии, предназначен для патрулирования границ, разведки и наблюдения днем и ночью, аэрофотосъемки, а также радиационного контроля и радиоэлектронной разведки.

БПЛА, название которого не уточняется, способен развивать скорость до 160 километров в час и выполнять полеты на высоте до трех тысяч метров при минимальной высоте полета в сто метров. Он оснащенн двигателем внутреннего сгорания, может находиться в воздухе на протяжении восьми часов. На БПЛА устанавливаются фотокамера и инфракрасная и тепловизионная системы наблюдения.

"Взлет беспилотника осуществляется при помощи пневматической катапульты, а посадка - при помощи парашютной системы. В момент посадки в нижней части аппарата надувается специальная подушка, смягчающая удар о землю. Как отмечается на сайте министерства обороны Грузии, беспилотник можно применять в различных погодных условиях и в широком диапазоне температур", сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

"Через полтора года эти беспилотники будут доведены до такого уровня, что ничем не будут уступать зарубежным аналогам. В этом году они будут представлены на параде, а на следующий год они будут в пять раз больше и лучше", - заявил президент Грузии.

Стоит напомнить, что история с израильскими БПЛА, стоящими на вооружении Тбилиси, витиевата и нескончаема как грузинский тост. "АН" писали, что год назад из-за беспилотников накалились отношения Израиля и Грузии.

Напомним, незадолго до августовской войны 2008 г. Израиль поставлял Тбилиси свои военные беспилотники без предоплаты. Но у грузин возникли определенные проблемы с оплатой предыдущих военных поставок, что привело к росту напряженности между странами.

А в октябре 2010 года в Батуми были арестованы израильские бизнесмены Зеев Френкель и Рони Фукс по подозрению во взяточничестве. Официальный Тель-Авив воспринял это дело как сфабрикованное с целью отказаться от выплаты грузинского долга по военным контрактам и выставил счет на БЛА Elbit на $100 млн, вместо "тогдашних" $35 млн.

Но Тбилиси платить не спешил. Только в начале года власти Грузии согласились выплатить израильскому концерну Elbit неустойку в размере $35 млн в качестве компенсации за отмену крупного контракта, пообещав также вернуть часть ранее поставленного борудования, отмечает издание IzRus. 23 января МИД этой южнокавказской республики подтвердил, что между грузинской стороной и израильским производителем достигнута договоренность по разрешению конфликтной ситуации.

И опять грузины оставили евреем с носом: 1 февраля этого года председатель парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Гиви Таргамадзе сообщил, что власти Грузии вернут Израилю беспилотники на сумму $35 млн. По его словам, эти БПЛА вооруженным силам республики уже не нужны, потому, что начинается выпуск аппаратов национального производства.

Таким образом, если ранее речь шла о выплате израильтянам $35 млн, а также о частичном возврате ранее поставленного Грузии оборудования, то теперь Грузия намерена ограничиться лишь возвратом оборудования на указанную сумму.



Отказ грузинской стороны от израильских беспилотников стал очередным ударом по Elbit на постсоветском пространстве. В прошлом власти России, "обидевшись" на поставки этой компанией военной техники Грузии, отказались от контактов с нею.



