Угроза цунами объявлена в 28 странах из-за землетрясения в Индонезии

Из-за серии мощных землетрясений, произошедших в течение сегодняшнего дня у берегов Индонезии, в 28 странах объявлено предупреждение о цунами. Об этом сообщил Американский центр предупреждения о цунами, расположенный на Гавайских островах.

В сообщении говорится о таких странах, как: Индонезия, Индия, Шри-Ланка, Австралия, Мьянма, Таиланд, Мальдивы, Малайзия, Маврикия, Сейшельские острова, Пакистан, Оман, Мадагаскар, Иран, ОАЭ, Йемен, Бангладеш, Танзания, Кения, ЮАР, Сингапур, а также и ряде других стран, расположенных в восточной части Индийского океана.

Напомним, в среду Индонезию сотрясло третье мощное землетрсение, магнитуда которого составила 8,8, эпицентр находился на глубине около 9 километров.