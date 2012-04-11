Аннан: к 6-ти утра 12 апреля мы сможем увидеть улучшение обстановки в Сирии

Ситуация в Сирии улучшится к утру четверга. Надежду на это выразил в среду спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Салехи в Тегеране.

Накануне Аннан прибыл в Иран, чтобы заручиться максимально широкой поддержкой его плана мирного урегулирования. По словам эмиссара ООН и ЛАГ, он получил "заверения Дамаска в готовности соблюдать договоренности о прекращении огня".

"Мы вступили в контакт с сирийской оппозицией и получили позитивные ответы на наши вопросы – Я также встретился с главами влиятельных правительств, чтобы убедиться: все стороны будут соблюдать соглашение о прекращении огня. В этом случае к шести утра 12 апреля мы сможем увидеть реальное улучшение обстановки в Сирии", – заявил спецпредставитель ООН, передает телеканал Euronevs.

Что же касается предложения Катара и Саудовской Аравии вооружить сирийскую оппозицию, Кофи Аннан подчеркнул, что "милитаризация ситуации будет иметь катастрофические последствия".

Отметим, что Тегеран, а также как Москва и Пекин, выступает против какого-либо иностранного вмешательства в сирийские дела.

"АН" писали, что в среду госсекретарь США Хиллари Клинтон фактически признала, что президент САР Башар Асад все еще находится у власти благодаря тому, что России удается сдерживать в рамках уважения суверенитета республики всех внутренних и внешних "друзей Сирии".

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Валидом Муалленом заявил о том, что ответственность за насилие в Сирии несут не только все разномыслящие силы внутри САР, но и влиятельные зарубежные страны. Кроме того, министр сообщил, что намерен обсудить на саммите возможность оказания влияния на представителей оппозиции в Сирии для выполнения ими плана спецпредставителя ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

В среду и четверг в Вашингтоне пройдет саммит глав МИД стран "восьмерки". Двусторонняя встреча Клинтон и Лаврова назначена на четверг.