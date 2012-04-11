Индонезию сотрясло третье за последние часы сильное землетрясение

Индонезию в среду, 11 апреля, сотрясло новое, третье за последние часы землетрясение. Его магнитуда составила 8,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,2 мили.

По словам очевидцев, отлив морской воды после землетрясения составил 10 метров, передает Газета.ру.

Американский центр предупреждения о цунами, расположенный на Гавайских островах, передал новое предупреждение о возможности цунами в восточной части Индийского океана в связи с серией новых землетрясений у берегов Суматры, передает Интерфакс.

Ранее два землетрясения произошли в индонезийской провинции Ачех, расположенной на острове Суматра.Толчки ощущались в Индии, Сингапуре и Таиланде. "АН" сообщали, что власти Таиланда эвакуируют население в шести провинциях. Угроза цунами объявлена на острове Пхукет.

Обстановка на острове Пхукет достаточно спокойная, паники среди местного населения и туристов нет. В эти минуты множество людей собралось в центральной части города Пхукет-Таун.

Все находятся в ожидании цунами, некоторые тайцы плачут.