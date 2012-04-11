Назарбаев предложил сажать за брошенную жевательную резинку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на совещании по модернизации Астаны, предложил арестовывать граждан, которые "цепляют" использованную жевательную резинку к объектам городской инфраструктуры.



Назарбаев отметил, что преступность в городе превышает общие республиканские показатели почти в два раза, а раскрываемость преступлений самая низкая по стране. Поэтому президент поручил ужесточить наказание за незначительные правонарушения.

Обращаясь к руководству полиции Астаны, Назарбаев заявил: "Надо не пропускать ни одно мелкое преступление в городе. Цепляют жвачки по всем переходам - хватать, фиксировать, снимать отпечатки пальцев, составлять протоколы. Предупредить! Административное наказание, штрафы, посадить на трое суток".

Как только горожане поймут, что им придется отвечать за свои действия, количество "крупных" преступлений пойдет на убыль, считает президент.

О том, будет ли его инициатива действовать только в Астане, не уточняется, сообщает Лента.ру.

В настоящий момент штрафы за выброшенную на улице жевательную резинку действуют в Сингапуре, а также бельгийском регионе Валлония, испанском курортном острове Ла-Пальма, а также ряде городов (в частности, Риме, Праге и Пекине).



