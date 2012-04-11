В Париже скончался символ французского Сопротивления нацистам Раймон Обрак

В парижском военном госпитале Валь-де-Грас, в возрасте 96 лет, пережив свою жену Люси на пять лет, скончался Раймон Обрак - один из последних лидеров маки́ - французского движения Сопротивления, которое оказывало организованное противодействие оккупации Франции нацистской Германией в 1940—1944 годы.

В среду вФранция хоронила национального героя со всеми воинскими почестями.

В годы Второй мировой войны Обрак (настоящая фамилия Самуэль) вместе со своей женой был одним из первых французов, организовавших борьбу с нацистской оккупацией на юге Франции. Сначала подполье ограничивалось выпуском антинацистских листовок и памфлетов, однако потом его члены стали участвовать и в вооруженных вылазках.

В 1943 году Раймон Обрак был арестован гестапо в Лионе - вместе с лидером Сопротивления Жаном Муленом. Мулен умер от пыток, однако Обраку удалось бежать при помощи жены, организовавшей засаду, когда его перевозили из одной тюрьмы в другую.

Самая известная из многочисленных его кличек "Обрак" впоследствии стала его фамилией. Родители Раймона Обрака погибли в Освенциме. Его жена Люси Обрак также признана героиней Сопротивления. Она скончалась несколько лет назад.