Франсуа Олланд в случае победы не будет строить социалистического государства

Кандидат от Социалистической партии на кресло в Елисейском дворце Франсуа Олланд заявил сегодня газете "Паризьен", что он "не хочет государства Социалистической партии" и что ему "нужно объединение гораздо более широкое», чтобы выиграть президентские выборы и управлять государством после 6 мая.



Отвечая на вопрос читателей о возможной коалиции с Левым фронтом и "зелеными", г-н Олланд сообщил, что "всем тем, кто привносит вклад в победу будет дана возможность для участия в правительстве Франции. Я не буду принуждать кого-либо, но если они захотят, я буду общаться».

"Мне нужна команда, в которой будут присутствовать все оттенки. Я не хочу государства Социалистической партии!".

Кроме того, Франсуа Олланд сообщил, что не собирается жить в Елисейском дворце: "В этом нет никакой пользы, я не буду этого делать. Насколько это возможно я буду жить как все остальные граждане".

Также Франсуа Олланд напомнил, что в случае своего избрания он удалит из уголовного статуса главы государства "целый ряд специальных средств защиты."



