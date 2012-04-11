Во Франции накануне выборов снимают последние табу

Во Франции вышла книга, приоткрывающая завесу над тайнами, связанными со здоровьем первых лиц государства: «Последнее табу, откровения о здоровье президентов", Дениса Демонпиона и Лорана Леже.



Здоровье первых лиц государства стали реальным табу с момента болезни Жоржа Помпиду или Франсуа Миттеран.

На сегодня это один из самых строгих секретов, охраняемых в Республике.

Исторически сложилось, что бюллетени здоровья глав государства во Франции с давних пор являются предметом манипуляции, - рассказывают авторы.



Что именно произошло, когда Франсуа Миттеран страдал от рака, скрывая его от населения в течение 15 лет, и премьер-министр этого периода Эдуард Балладюр фактически взял правление свои руки? Только в 1996 году врач Миттерана спустя несколько дней после его смерти сообщил, что глава был болен страшной болезнью начиная с 1981 г.



Среди многочисленных откровений книги ее авторы утверждают, что нынешний хозяин Елисейского дворца лечится таблетками, которые не имеют во Франции официального разрешения.



Любопытно,что книга выходит накануне первого тура голосования. Кроется ли за этим коммерческий расчет авторов или политический расчет оппонентов правящей партии?





