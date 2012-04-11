Определены участники боя за пост президента США в ноябре

В США со вторника единственным серьёзным конкурентом действующего президента от республиканцев стал экс-губернатор штата Масссачусетс Митт Ромни. Главный его противник - экс-сенатор от Пенсильвании Рик Санторум объявил о приостановлении своей предвыборной кампании.

Прекращение президентской кампании Санторума лишь подтверждает то, что было известно американцам с марта: Митт Ромни станет кандидатом республиканцев в ноябрьском противостоянии с Бараком Обамой.

Выступая накануне в Геттисберге (штат Пенсильвания) – месте кровопролитной битвы в 1863 году во время американской Гражданской войны, - Санторум заявил, что принял свое решение в выходные в кругу своей семьи, когда он мог бы обдумывать тактику предстоящих праймериз в этом ключевом штате, передает Би-Би-Си. Известно, что трехлетняя дочь республиканца страдает тяжелым генетическим заболеванием.

Геттисберг также был местом, где президент-республиканец Абрахам Линкольн произнес историческую речь о "правительстве народа, для народа, силами самого народа".

Санторум в конце своей речи напомнил своим сторонникам о победах в 11 штатах, где он, "вопреки всем прогнозам, набрал миллионы голосов".

"Мы побеждали по-другому, - сказал бывший сенатор. - Мы достучались до сердец избирателей. Хотя для меня президентская гонка завершена, бороться мы не прекратим".

Санторум заявил, что кампания заставила его еще больше ценить Америку и дала ему возможность выразить чаяния тех американцев, чья точка зрения недостаточно представлена в американском обществе. Бывший 53-летний сенатор был мало известен в стране в начале кампании и запомнился выступлениями, в которых он критиковал такие явления, как аборты, контрацепция и однополые браки.

Митт Ромни поблагодарил Санторума за его решение, назвав его "способным и достойным соперником".

"АН" писали, что экс-сенатор из Пенсильвании Рик Санторум неожиданно "выстрелил" на январских кокусах в Айове и некоторое время дышал в спину Ромни, однако с каждой победой последнего шансы Санторума падали.

В течение последних трёх месяцев абсолютным фаворитом республиканской гонки стал политик умеренного толка Митт Ромни. Ему на пятки наступал молодой ультраконсерватор Рик Санторум: 25 марта он одержал убедительную победу в Луизиане.

Эксперты утверждали, что в других южных штатах США Санторум имеет все шансы значительно сократить отрыв от Ромни, если не обогнать его по количеству голосов делегатов. Твердая социально-консервативная позиция и ревностная приверженность католицизму Санторума нашли отклик среди религиозных консерваторов, составляющих значительную часть республиканского электората.

Тем не менее, от Санторума отвернулось сразу несколько социальных групп, имеющих большое влияние на партию: зажиточные спонсоры, центристы, многие рядовые избиратели и беспартийные. И призывы уступить место Ромни - фавориту республиканского истеблишмента - становились все громче.

Сокрушительным ударом по Санторому стал факт того, что 4 апреля Митт Ромни упрочил свое лидерство: он уверенно победил соперников в федеральном округе Колумбия, на территории которого находится столица страны Вашингтон, а также в штатах Мэриленд и Висконсин.

"АН" писали также, что 8 апреля к кампании против Рика Санторума подключились американские порнозвезды, недовольные посягательством политика на конституционное право американцев — свободу слова. Они пообещали провести гиперфлешмоб в стране: призвали народ 1 мая в публичных местах заняться сексом. Судя по активности участников их сайта, акция была бы грандиозной.

Последней каплей стали проведенные накануне в Пенсильвании опросы: они указывали на вероятное поражение Санторума 24 апреля на праймериз в его родном штате. Республиканцы опасались, что при кандидате Санторуме партию ждет исторический провал на выборах.

С уходом ультраконсерватора Рик Санторум, внутрипартийную борьбу у республиканцев номинально продолжат три кандидата: политик умеренного толка Митт Ромни, консерватор и популист Ньютон Гингрич и конгрессмен с либертарианской программой Рон Пол.

Однако, ещё 28 марта в США СМИ прекратили на постоянной основе освещать предвыборную кампанию одного из аутсайдеров - бывшего спикера палаты представителей Ньютона Гингрича.

Для избрания единым кандидатом в президенты США от республиканской партии необходимо заручиться поддержкой 1,144 тысячи делегатов съезда. По результатам уже проведенных праймериз, Ромни заручился поддержкой 571. Санторум - 264, Гингрич - 137, Пол - 71.

Будущее покажет, готовы ли сторонники Санторума поддержать Ромни, но уже сейчас очевидно, что если они откажутся голосовать в ноябре, кандидат от республиканцев будет обречен на провал. По данным на начало апреля за кандидата от демократической партии - действующего президента США Барака Обамы - растет, и за него готовы проголосовать 53% американцев, в то время как за Ромни - 43%.

24 апреля праймериз пройдут в штате Пенсильвания, а также в Нью-Йорке, Коннектикуте, Делавэре и Род-Айленде.

Выборы президента США намечены на 9 ноября 2012 года.

Напомним, 64-летний миллионер мормон Митт Ромни - экс-губернатор штата Масссачусет, создатель одной из самых крупных американских инвестфирм "Бэйн кэпитал". В 2008 году он уже участвовал в президентской гонке, однако кандидатом от Республиканской партии тогда стал сенатор Джон Маккейн, проигравший в итоге выборы нынешнему президенту.