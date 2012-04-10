Во Франции российские моряки заблокировали судно Antigone Z

Во Франции российские и литовские моряки в знак протеста против задержки выплаты зарплаты заблокировали судно Antigone Z. Инцидент произошел в порту Дуарнене. Судно направлялось в Александрию.

Как стало известно, заблокированный корабль зафрахтован голландской компанией Marine Seafood. В экипаж «Антигоны» входят восемь россиян и два литовца, передает РИА Новости. Они пытаются добиться возмещения зарплаты, которую некоторые из них не получали полгода и более.