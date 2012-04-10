Иран прекращает поставку нефти в Грецию

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о прекращении поставки нефти в Грецию. После получения очередного пакета финансовой помощи денег у Греции пока достаточно.

Однако для дальнешего развития экономики, стране также необходима нефть. До сих пор она получала ее от Ирана, но страны не пришли к соглашению о дальнешем экспорте, и теперь Иран останавливает поставку нефти в Грецию, говорится в сообщении иранского министра нефти Ростама Кассеми.

Он объяснил такой шаг введением Европой эмбарго на покупку иранских углеводородов, которое вступит в силу в июле текущего года.

Стоит отметить, что экономика Греции очень зависит от иранской нефти, в 2011 году страна получила около 1/3 нефти из Ирана.

Продажа нефти является основным источником доходов для Ирана. Как правило страна зарабатывает на этом порядка 80 млрд. евро в год. Почти пятая часть нефти при этом поставлялась ранее в страны Евросоюза.

Тем не менее, президент Махмуд Ахмадинежад заявил во вторник, что страна может пережить запланированный эмбарго в течении ближайших нескольких лет: «Мы достаточно накопили, чтобы хорошо жить, даже не продавая нефть в ближайшие 2- 3 года», - заявил президент по иранскому телевидению.

Ранее Иран прекратил поставку нефти в Великобританию и Францию.