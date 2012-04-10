В Турции в аварию попал автобус с туристами из Швейцарии

В Турции произошла автомобильная авария, в которую попал автобус со швейцарскими туристами. В результате ДТП пострадали 22 человека. Как стало известно, автобус перевозил туристов, возвращавшихся с экскурсии на горячие источники Памуккале.



Автобус налетел на островок безопасности на дороге. После этого он врезался в отбойник и перевернулся, передает РИА Новости. Пострадали 20 туристов, а также гид и водитель автобуса.